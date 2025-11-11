EIH Associated Hotels: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

EIH Associated Hotels präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 INR gegenüber 0,340 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 583,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 708,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at