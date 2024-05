EIH Associated Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EIH Associated Hotels hat am 24.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,33 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 26,59 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,21 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,85 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte EIH Associated Hotels einen Umsatz von 3,37 Milliarden INR eingefahren.

