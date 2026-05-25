EIH Associated Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EIH Associated Hotels hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,59 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 1,27 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 14,31 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 15,07 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat EIH Associated Hotels im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,84 Milliarden INR im Vergleich zu 4,08 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at