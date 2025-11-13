EIH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EIH hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

EIH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,08 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent auf 5,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at