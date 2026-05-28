EIH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EIH hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,80 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,04 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,95 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EIH 8,27 Milliarden INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,05 INR beziffert, während im Vorjahr 11,82 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,16 Prozent auf 29,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at