|
28.05.2026 06:31:29
EIH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
EIH hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,80 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,04 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 8,95 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EIH 8,27 Milliarden INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,05 INR beziffert, während im Vorjahr 11,82 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,16 Prozent auf 29,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!