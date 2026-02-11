|
11.02.2026 06:31:28
EIH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
EIH hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
EIH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,23 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,09 Prozent auf 8,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX schließt mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit rotem Vorzeichen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.