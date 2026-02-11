EIH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EIH hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

EIH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,23 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,09 Prozent auf 8,73 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at