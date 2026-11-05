Eik fasteignafelag hf: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eik fasteignafelag hf hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Eik fasteignafelag hf ein Ergebnis je Aktie von 0,130 ISK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eik fasteignafelag hf in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,98 Milliarden ISK im Vergleich zu 3,30 Milliarden ISK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at