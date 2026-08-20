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20.08.2026 06:31:29
Eik fasteignafelag hf gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eik fasteignafelag hf hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,83 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Eik fasteignafelag hf im vergangenen Quartal 3,64 Milliarden ISK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eik fasteignafelag hf 3,03 Milliarden ISK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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