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30.10.2026 06:31:28
EIKEN CHEMICAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
EIKEN CHEMICAL hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 20,58 JPY gegenüber 72,22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 10,66 Milliarden JPY gegenüber 10,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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