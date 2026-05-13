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13.05.2026 06:31:29
EIKEN CHEMICAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EIKEN CHEMICAL hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,42 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EIKEN CHEMICAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,52 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 112,52 JPY gegenüber 64,82 JPY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat EIKEN CHEMICAL im vergangenen Geschäftsjahr 41,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EIKEN CHEMICAL 40,54 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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