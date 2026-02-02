EIKEN CHEMICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EIKEN CHEMICAL präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at