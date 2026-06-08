Eiken Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eiken Industries lud am 05.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 47,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 102,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at