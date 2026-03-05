|
Eiken Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Eiken Industries stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 47,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eiken Industries 89,90 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eiken Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
