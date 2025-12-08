Eiken Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eiken Industries stellte am 05.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 319,31 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 214,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,10 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at