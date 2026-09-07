Eiken Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eiken Industries hat am 04.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 97,81 JPY, nach 116,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,22 Prozent auf 2,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at