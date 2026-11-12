Eikon Therapeutics Aktie
WKN DE: A422F7 / ISIN: US2825641036
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12.11.2026 12:49:40
Eikon Therapeutics, Inc. Loss At -$86.112 Mln In Q3
(RTTNews) - Eikon Therapeutics, Inc. (EIKN) revealed Loss for third quarter of -$86.112 million
The company's earnings came in at -$86.112 million, or -$1.59 per share. This compares with -$71.139 million, or -$24.24 per share, last year.
Eikon Therapeutics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$86.112 Mln. vs. -$71.139 Mln. last year. -EPS: -$1.59 vs. -$24.24 last year.
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