Eikon Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eikon Therapeutics äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,480 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at