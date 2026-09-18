EILT - A V I S O: PK zur Präsentation des Klimagesetzes

Die Bundesregierung schickt am Freitag das neue Klimagesetz in Begutachtung. Die zentralen Inhalte und Rahmenbedingungen des Gesetzes werden von u.a. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Pressekonferenz im Landwirtschaftsministerium (9:30 Uhr, Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 1010 Wien, 5. Stock) präsentiert. Die APA wird in Text, Bild und Video berichten.

mp/fcd