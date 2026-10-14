Eimco Elecon India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eimco Elecon India ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eimco Elecon India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,58 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,28 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 70,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 332,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 568,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at