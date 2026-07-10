Eimco Elecon India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eimco Elecon India veröffentlichte am 09.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,66 INR. Im Vorjahresviertel hatte Eimco Elecon India 25,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Eimco Elecon India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 775,2 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 675,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at