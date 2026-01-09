|
Eimco Elecon India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eimco Elecon India hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eimco Elecon India ein EPS von 10,73 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 630,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eimco Elecon India einen Umsatz von 458,4 Millionen INR eingefahren.
