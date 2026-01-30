Eimpskipafelag Islands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Eimpskipafelag Islands präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,45 ISK gegenüber 7,48 ISK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,11 Prozent zurück. Hier wurden 29,34 Milliarden ISK gegenüber 33,38 Milliarden ISK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,39 ISK. Im letzten Jahr hatte Eimpskipafelag Islands einen Gewinn von 27,43 ISK je Aktie eingefahren.

Eimpskipafelag Islands hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 116,83 Milliarden ISK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 126,42 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at