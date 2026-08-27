Eimpskipafelag Islands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eimpskipafelag Islands äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,74 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,02 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,40 Prozent auf 32,39 Milliarden ISK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,07 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at