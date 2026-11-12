Eimpskipafelag Islands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eimpskipafelag Islands hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,56 ISK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,81 ISK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Eimpskipafelag Islands mit einem Umsatz von insgesamt 34,68 Milliarden ISK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,23 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren, um 18,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at