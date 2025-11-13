Eimpskipafelag Islands stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eimpskipafelag Islands präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 ISK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,31 ISK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,23 Milliarden ISK. Im Vorjahreszeitraum waren 33,33 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at