Eimpskipafelag Islands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eimpskipafelag Islands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,03 ISK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 ISK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eimpskipafelag Islands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,79 Milliarden ISK. Im Vorjahresviertel waren 29,17 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at