Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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08.05.2026 16:26:00
Ein 18-tägiger Streik bei Samsung könnte die Speicherkrise verschärfen
Ein 18-tägiger Streik in Samsungs Halbleiterwerken könnte die Speicherkrise verschärfen. Mitarbeiter wollen am KI-Boom teilhaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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