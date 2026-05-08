Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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08.05.2026 16:26:00

Ein 18-tägiger Streik bei Samsung könnte die Speicherkrise verschärfen

Ein 18-tägiger Streik in Samsungs Halbleiterwerken könnte die Speicherkrise verschärfen. Mitarbeiter wollen am KI-Boom teilhaben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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