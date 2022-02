Ein Drittel des 350-Mio.-Euro-Waldfonds verbraucht

Aus dem von der Regierung eingeführten Waldfonds in Höhe von 350 Mio. Euro ist nun nach einem Jahr rund ein Drittel des Budgets ausgeschöpft. Insgesamt seien bisher rund 14.500 Anträge eingelangt und rund 125 Mio. Euro vergeben worden, gab Land- und Forstwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag bekannt. Klimabedingte Schäden, Stürme, Schneedruck und Borkenkäfer haben den Wäldern in den vergangenen Jahren stark zugesetzt.

kan/itz