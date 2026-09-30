Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.09.2026 05:00:00
Ein E-Bike mit VW-Logo - ja können die das?
Ob Porsche, Mercedes oder BMW: Ausflüge der Autobauer in die Fahrradwelt sind keine Seltenheit. Wie erfolgreich die Autobauer dabei sindWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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