Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie
ISIN: US33834B2079
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30.09.2026 11:00:02
Ein erfahrenes Trio startet in Genf mit Fixed-Income-Strategien
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Drei ehemalige Mitarbeiter von Silex haben sich selbständig gemacht und den Asset Manager Bluedot gegründet. Sie konzentrieren sich auf aktives Anlegen im Anleihenbereich und sind daran, die ersten Fonds zu lancieren.
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