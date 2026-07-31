Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
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31.07.2026 06:30:15
Ein erfolgreiches H1 2026 schafft gute Voraussetzungen für H2
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Comet Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Erstes Halbjahr 2026
Ausblick für das zweite Halbjahr 2026
CEO Stephan Haferl sagte: “Das Ergebnis des ersten Halbjahres hat die Stärke unseres Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung unserer Strategie bestätigt. Wir haben das Momentum auf dem Halbleitermarkt genutzt, unsere Profitabilität verbessert und unser Effizienzprogramm vorangetrieben. Dank der anhaltenden Marktdynamik, einer besseren Visibilität und eines insgesamt günstigen Marktumfelds sind wir bestens positioniert, unseren Wachstumskurs fortzusetzen.?
H1-Ergebnisse spiegeln anhaltenden Aufschwung in der Halbleiterindustrie wider
Angetrieben vom sich verstärkenden Aufschwung in der Halbleiterindustrie und der daraus resultierenden steigenden Nachfrage nach Ausrüstung zur Halbleiterherstellung, steigerte Comet ihren Nettoumsatz im H1/26 um 5,6 % gegenüber H1/25. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das Nettoumsatzwachstum 12,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie erwartet gewann das Wachstum im Laufe der ersten sechs Monate weiter an Dynamik. Im zweiten Quartal erreichte der Nettoumsatz CHF 133,5 Mio., was einem Anstieg von 25,7 % entspricht (Q1/26: CHF 106,3 Mio.). Zusammen mit einem weiteren Anstieg des Book-to-Bill-Verhältnisses auf 1,48 für die ersten sechs Monate (Q1/26, seit Jahresbeginn 3 Monate: 1,36) unterstreicht dies die anhaltende Dynamik in der Halbleiterindustrie. Vor allem aufgrund höherer Absatzmengen stieg das EBITDA um 36,5 % auf CHF 31,4 Mio. (H1 2025: CHF 23,0 Mio.). Das EBITDA inkludiert einmaligen Kosten in Höhe von CHF 4,5 Mio. für den Hochlauf des Werks in Penang, Malaysia, und für das Effizienzsteigerungsprogramm. Die einmaligen Kosten für die beiden Initiativen werden die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026 voraussichtlich um rund 3 Prozentpunkte senken. Das Effizienzsteigerungsprogramm läuft wie geplant und wird voraussichtlich bis Ende 2027 vollständig umgesetzt sein, was ab dem Gesamtjahr 2028 zu einer prognostizierten dauerhaften EBITDA-Verbesserung von CHF 20-30 Mio. pro Jahr führen dürfte.
Der Nettoumsatz stieg dank einer deutlich höheren Nachfrage in den ersten sechs Monaten in allen Divisionen und Regionen. Die Technologiefelder KI-Infrastruktur sowie Advanced Packaging und weitere Spitzentechnologien verzeichneten ein beschleunigtes Wachstum, während die Bereiche Automobil, Industrie und Konsumgüter ihre langsame, aber stetige Erholung fortsetzten.
Trotz des anhaltend hohen Auftragseingangs in den meisten Geschäftsbereichen hat Comet bislang keine wesentlichen Engpässe in der Lieferkette verzeichnet. Da die starke Nachfrage anhält, beobachtet Comet die Entwicklung in ihren Lieferketten und ihrer Produktionskapazitäten in allen Divisionen genau und steuert diese proaktiv, um die termingerechte Ausführung der Kundenaufträge sicherzustellen.
Der freie Cashflow von CHF –19,3 Mio. lag unter dem Vorjahreswert (H1 2025: CHF 1,3 Mio.), was auf Investitionen in Höhe von CHF 29,4 Mio. (H1 2025: CHF 12,1 Mio.) im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes in Penang, Malaysia, sowie dem Aufbau ausgewählter Lagerbestände zur Bedienung höherer Bestellvolumen zurückzuführen ist.
PCT: solides Wachstum in H1 im Zuge starker Nachfrage
Die Division Plasma Control Technologies (PCT) verzeichnete im H1/26 ein starkes, von Aufträgen aus allen Marktsegmenten und Regionen getragenes Wachstum. Aufbauend auf einem über der Gruppe liegenden Book-to-Bill erweitert die Division ihre Produktionskapazitäten kontinuierlich.
IXS: Bestellungen für CA20 in den ersten sechs Monaten verdoppelt
Die Division X-Ray Systems (IXS) hat im ersten Halbjahr bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer starken Position auf dem Halbleitermarkt erzielt. Die Zahl der eingegangenen Bestellungen für das Röntgensystem CA20 konnten mehr als verdoppelt werden. Gleichzeitig hat die Division ihr Produktportfolio um neue, auf spezifische Anwendungen zugeschnittene Modelle erweitert, was den Einstieg in weitere Anwendungsbereiche ermöglicht.
Neben der Marktexpansion mit der CA20-Produktpalette hat IXS ihre Kostenstruktur erfolgreich angepasst. Im letzten Quartal 2025 umgesetzte Restrukturierungsmassnahmen haben zur Steigerung der Profitabilität beigetragen. Während der Nettoumsatz stabil blieb, konnten EBITDA und EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden. Das weiterhin negative EBITDA spiegelt die anhaltenden Investitionen in das Produktportfolio wider, darunter CA20 und dessen Varianten, die unerlässlich sind, um die sich bietenden erheblichen Wachstumschancen voll auszuschöpfen. Die Division hält an ihrer Strategie fest, margenschwache Geschäfte abzubauen, die Kosten anzupassen und den Fokus auf die CA20-Plattform zu legen. Der Break-even-Punkt für CA20 wird weiterhin für das Jahr 2028 erwartet.
IXM: zweistelliges Umsatzwachstum, Margen von Wechselkursen geschmälert
Das Umsatzwachstum in der Division X-Ray Modules (IXM) wurde von der anhaltenden Nachfrage aus den Sektoren Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit, Investitionen in den Batteriemarkt sowie steigende Ausgaben für KI-Infrastruktur und Advanced Packaging getragen. Im Gegensatz dazu blieb der Elektronikmarkt aufgrund begrenzter Investitionstätigkeit verhalten. Die verarbeitende Industrie erholte sich weiter, gestützt durch staatliche und Verteidigungsausgaben, was den positiven mittelfristigen Ausblick untermauert. Die wachsende Nachfrage nach langfristigen Technologiepartnerschaften mit Kunden stärkte die Marktposition von IXM weiter, während die konsequente Ausrichtung auf Qualität und Liefertreue ein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal blieb. Das Gewinnwachstum wurde jedoch von ungünstigen Wechselkursentwicklungen gebremst.
Ausblick
Der Aufschwung in der Halbleiterindustrie hat sich im ersten Halbjahr weiter verstärkt, was bei den Investitionen in Waferfertigungsanlagen zu einer Aufwärtskorrektur der Wachstumsprognosen führte. Angesichts der sich weiter verstärkenden Marktdynamik konzentriert sich Comet darauf, ihre Geschäftstätigkeit schnell und effizient auszuweiten, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Zwar stellen geopolitische Spannungen weiterhin ein Risiko für das globale Geschäftsumfeld dar, doch ist Comet davon nur begrenzt betroffen. Mögliche indirekte Auswirkungen – darunter gestiegene Transport-, Logistik-, Energie- und Rohstoffkosten – werden durch gezielte Preisanpassungen effektiv bewältigt.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Comet einen Nettoumsatz in der Grössenordnung von CHF 540-570 Millionen bei einer berichteten EBITDA-Marge zwischen 14,0 % und 17,0 %. Die EBITDA-Marge beinhaltet Einmalkosten in Höhe von insgesamt rund 3 Prozentpunkten, die mit dem Hochlauf des Standorts Penang und laufenden Effizienzsteigerungsmassnahmen zusammenhängen.
–Ende–
Die detaillierten Halbjahresergebnisse werden am 31. Juli 2026 um 10.00 Uhr MESZ in einem Audiowebcast / Telefonkonferenz in englischer Sprache präsentiert.
Einwahlnummern:
+41 (0) 58 310 50 00 (Europe)
+44 (0) 203 059 58 63 (UK)
+1 (1) 631 570 5613 (USA)
Andere Länder: LINK
Webcast: LINK
Definition der alternativen Leistungskennzahlen (APM)
Book-to-bill: Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz innerhalb einer Periode
EBITDA: Betriebsergebnis (gemäss Konzernerfolgsrechnung) vor Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechten aus Leasing, Amortisationen auf immateriellen Vermögenswerten und Wertberichtigungen
EBITDA-Marge: EBITDA in Prozent vom Nettoumsatz
Eigenkapitalquote: Total Eigenkapital der Aktionäre der Comet Holding AG im Verhältnis zur Bilanzsumme
Free Cash Flow (FCF): Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit.
Comet
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 744 90 00
|E-Mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valorennummer:
|36082699
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2375060
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375060 31.07.2026 CET/CEST
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