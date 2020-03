Ein Fünftel der geplanten Stromleitungen greifen in Umwelt ein

BERLIN (Dow Jones)--Für den Bau zahlreicher neuer Stromleitungen in Deutschland sind erhebliche Eingriffe in die Natur nötig. Zu diesem Ergebnis ist die Bundesnetzagentur in ihrer strategischen Umweltprüfung gekommen. Demnach erwartet die Behörde für knapp ein Fünftel der Maßnahmen "hohe oder sehr hohe Umweltauswirkungen".

Dies betreffe insbesondere längere Neubauten, Erdkabel und viele Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks, die die Schutzgebiete des hoch empfindlichen Wattenmeers queren. Dafür schlägt die Bundesnetzagentur teils Alternativen vor. Rund 65 Prozent der Maßnahmen - darunter Trassenverstärkungen - hätten nur "geringe" Auswirkungen auf die Schutzgüter.

Insgesamt überprüfte die Bundesnetzagentur 95 Stromleitungen und berücksichtigte 800 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit. Der Umweltbericht bildet mit dem bestätigten Netzentwicklungsplan die Grundlage für den Entwurf eines Bundesbedarfsplans. Darin werden die Höchstspannungsleitungen geplant, die für die Energiewende nötig sind.

