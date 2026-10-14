KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.10.2026 14:49:00
Ein Jahr Forschungsdatenzentrum Gesundheit: Zwischen Bilanz und KI-Durchbruch
Gesundheitsminister Linnemann zieht auf dem Health Data Summit positive Bilanz zum FDZ, kündigt den ePA-Anschluss an und betont das wirtschaftliche Potenzial.
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