Ein neuer Blick auf Amazon und das beste Anlageland der Welt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N24"

In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Daniel Ecklert und Holger Zschäpitz über über Konsum-Rekorde am Black Friday, und erklären, was die Massenproteste in China für Euer Depot bedeutet und was diese Woche für Cloud-Aktien auf dem Spiel steht.