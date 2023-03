Ein perfekter Sturm: UN-Generalsekretär richtet Appell an EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts der dramatischen Lage in ärmeren Ländern hat UN-Generalsekretär António Guterres die Europäische Union zum Handeln aufgefordert. "Dies ist wirklich ein entscheidender Moment", sagte der Portugiese am Donnerstag am Rande eines Treffens mit den Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die Vereinten Nationen zählten darauf, dass die EU nun die notwendigen Veränderungen anführe. So sei zum Beispiel das internationale Finanzsystem den derzeitigen Herausforderungen nicht gewachsen.

Zur aktuellen Lage erklärte Guterres, eine Kombination mehrerer Faktoren führe zu mehr Hunger, mehr Armut, weniger Bildung und weniger Gesundheitsversorgung in vielen Teilen der Welt. "In vielen Entwicklungsländern haben wir es mit einem perfekten Sturm zu tun", sagte er.

Guterres war am Donnerstag als Gast zum ersten regulären EU-Gipfel dieses Jahres eingeladen. Bei ihm sollte es unter anderen auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gehen.

