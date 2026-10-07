Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
07.10.2026 16:10:16
Ein Porsche um 13 Millionen? Wie der Sportwagenbauer wieder auf Kurs kommen will
Schneller, mit weniger Personal und höheren Preisen will Porsche wieder in die Spur finden. Und mit ein paar superteuren FlitzernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
07.10.26
|ROUNDUP 3: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|HINTERGRUND: Dieser Plan soll Porsche wieder erfolgreich machen (dpa-AFX)
|
07.10.26
|ROUNDUP 2: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.10.26
|KORREKTUR: Porsche strebt mittelfristig 10 bis 15 Prozent operative Konzernmarge an (Dow Jones)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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