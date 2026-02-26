BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
26.02.2026 13:08:13
Eine Ikone feiert Jubiläum im BMW Museum: 50 Jahre BMW 6er Reihe. Nach Besucherrekord 2025 startet das BMW Museum mit Sonderausstellung ins neue Jahr.
Mit über 847.000 Gästen verzeichnete das BMW Museum im vergangenen Jahr einen neuen Besucherrekord. Zu den Höhepunkten zählten die Eröffnung von „Belle Macchine. Italienisches Automobildesign bei BMW“ und die Sonderausstellung „50 Jahre BMW Art Cars und BMW 3er Serie“, die nun durch die Jubiläumsschau zum 50-jährigen Bestehen der BMW 6er Reihe abgelöst wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
17:24
|Brandgefahr: BMW ruft erneut Hunderttausende Autos zurück (dpa-AFX)
|
15:19
|BMW to use humanoid robots on production line (Financial Times)
|
13:04
|ROUNDUP: Lyten-Übernahme von Northvolt in Schweden abgeschlossen (dpa-AFX)
|
12:48
|Batteriezellenhersteller Northvolt nach Insolvenz unter neuer Leitung (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)