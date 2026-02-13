Eurokai Aktie
WKN: 570650 / ISIN: DE0005706501
|
13.02.2026 13:22:38
Eine Milliarde Euro für Containerterminal in Bremerhaven
BREMERHAVEN (dpa-AFX) - APM Terminals und Eurogate wollen eine Milliarde Euro in das Container-Terminal in Bremerhaven investieren. Der Umschlag solle vollständig elektrifiziert werden, teilten die Unternehmen mit. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energie soll zudem der Ausstoß von Treibhausgasen so weit wie möglich reduziert werden. Bremerhaven gehört neben Hamburg und Wilhelmshaven zu den Häfen mit dem größten Containerumschlag in Deutschland.
Das Terminal soll zu einer der effizientesten und resilientesten Umschlaganlagen seiner Art weltweit werden, heißt es weiter. Bisher werden in Bremerhaven jährlich knapp drei Millionen Standard-Container (TEU) umgeschlagen, künftig sollen es vier Millionen sein.
"Wir wollen das Terminal langfristig zukunftssicher machen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Resilienz der Lieferketten für die deutsche Wirtschaft stärken", kündigte Maersk-Chef Vincent Clerc an. APM Terminals ist ein Tochterunternehmen von Maersk.
Wovon die Investitionen abhängen
Der dänische Logistikkonzern und Eurogate befänden sich "in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine langfristige Partnerschaft", teilten die Unternehmen mit. Die geplanten Investitionen seien jedoch noch abhängig von internen und externen Genehmigungen. Auch die umstrittene Vertiefung der Außenweser sei ein Thema.
Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte begrüßte die Pläne. "Dass sich mit Maersk ein Weltmarktführer so stark in Bremerhaven engagiert, ist ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Häfen", meint der SPD-Politiker. "Jetzt ist der Bund gefordert, die Außenweservertiefung weiter voranzutreiben und zügig umzusetzen."/miu/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eurokai KGaA
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Eurokai KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Eurokai KGaA
|58,00
|4,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.