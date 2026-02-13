Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

13.02.2026 22:11:28

Eine Million Autos betroffen: Volkswagen muss im Dieselskandal auch in Frankreich vor Gericht

Der Abgasskandal erreicht nun auch die französische Justiz: Untersuchungsrichter ordnen einen Prozess gegen Volkswagen an. Die Staatsanwaltschaft hat auch Ermittlungen gegen Peugeot-Citroën, Renault und Fiat Chrysler beantragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

