Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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27.10.2026 10:00:00
Eine Million Fahrzeuge ohne Fahrer: BMW Group skaliert erfolgreich automatisiertes Fahren in der Produktion
+++ MINI Werk Oxford führt innovative Technologie als vierter Standort ein +++ Vom Pilotprojekt zum Serienstandard über Werke, Modelle und Prozesse hinweg +++ Optimierter Produktionsprozess und Effizienzgewinn in der Logistik +++ Roll-out wird 2027 im BMW Group Werk Spartanburg fortgesetzt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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