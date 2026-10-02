BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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02.10.2026 16:00:00
Eine Million Mal Faszination M: Werk München baut BMW M3 Jubiläumsfahrzeug und gestaltet die elektrische Zukunft von BMW M.
- BMW M feiert die Produktion des einmillionsten Fahrzeugs - BMW Group Werk München auch künftig Produktionsstandort des ersten vollelektrischen BMW M3 - Hohe emotionale Bedeutung für Mitarbeitende im Stammwerk in München - Entscheidung unterstreicht Zukunftsfähigkeit des Produktionsstandorts München - Ab 2027 fertigt das BMW Group Stammwerk ausschließlich vollelektrische FahrzeugeWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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