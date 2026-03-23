F.C.C Aktie

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WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005

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23.03.2026 14:15:00

Eine Million SpaceX-Satelliten und Sonnenspiegel: Dramatische Appelle an die FCC

Eine etablierte US-Raumfahrtfirma und ein Start-up wollen viel mehr und noch hellere Satelliten ins All schießen. Die Folgen wären gravierend, wird gewarnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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