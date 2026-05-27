SEFE Aktie
WKN DE: A1JXBK / ISIN: US8157871067
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27.05.2026 18:04:09
Eine Million Tonnen pro Jahr: Sefe sichert sich LNG aus Kanada - Vereinbarung über 20 Jahre
Deutschland sichert sich seinen Energiebedarf bei weiteren Lieferanten. Die verstaatlichte frühere Gazprom-Tochter Sefe schließt dazu einen Deal mit einer langen Laufzeit mit Kanada. Das Volumen erhöht rechnerisch den derzeitigen LNG-Bezug um ein Siebtel.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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