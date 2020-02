Eine neue Möglichkeit, Ihre Welt zu reinigen und sie gleichzeitig zu retten

Enozo Technologies revolutioniert die Art und Weise, wie Sie reinigen und ist bei Amazon erhältlich!

LONDON, 5. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Verwenden Sie Giftstoffe, um Ihr Haus zu reinigen? Wenn Sie EnozoHOME von Enozo Technologies, Inc. nicht verwenden, dann tun Sie dies wahrscheinlich. Jetzt können Sie dieses leistungsstarke Hausreinigungsmittel bei Amazon kaufen und sich direkt an Ihre Tür liefern lassen.

EnozoHOME ist ein Mehrzweckreiniger, der normales Leitungswasser im Handumdrehen in ein starkes Desinfektionsmittel verwandelt. Unter Nutzung des Besten aus Natur und Wissenschaft haben die MIT-Ingenieure bei Enozo Technologies eine Flasche entwickelt, die normales Leitungswasser in das stärkste Desinfektionsmittel der Natur - wässriges Ozon - verwandelt.

So funktioniert es:

Die EnozoHome-Sprühflasche hat einen Diamanten im Auslöser, der bei Aktivierung eine elektrolytische Ladung verursacht. Diese Ladung verwandelt dann normales Leitungswasser (H 2 0) in wässriges Ozon (0 3 ). Wässriges Ozon ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung und in den richtigen Mengen ein starkes Desinfektionsmittel, das in der Lage ist, 99,9 % der schädlichsten Keime und Krankheitserreger in Ihrem Haus abzutöten. Noch besser ist, dass nach dem Sprühen keine chemischen Rückstände zurückbleiben. So können Menschen mit empfindlicher Haut und/oder Allergien sicher sein, dass sie nicht unter irgendwelchen negativen Reaktionen leiden werden.

Da EnozoHOME wässriges Ozon ohne Zusatz von aggressiven Chemikalien produziert, wird es wieder zu Wasser , wenn es nicht sofort aufgewischt wird. Kinder, Babys und Haustiere, die mit dem Spray in Kontakt kommen, müssen keine Angst haben, vergiftet zu werden - im Gegensatz zu anderen chemischen Haushaltsreinigern.

Geben Sie kein Geld mehr Woche für Woche für scharfe chemische Reinigungsmittel aus, sondern kaufen Sie EnozoHome. Die Flasche fasst nicht nur mehr als typische chemische Reiniger, sie lässt sich immer wieder nachfüllen und das spart Geld und ist gleichzeitig gut für die Umwelt.

Erfahren Sie mehr über EnozoHOME und revolutionieren Sie Ihre Reinigungsmethode. Kaufen Sie noch heute eine EnozoHOME-Sprühflasche bei Amazon.co.uk.

Informationen zu Enozo Technologies, Inc.

Seit seiner Gründung 2010 als Electrolytic Ozone, Inc. setzt Enozo Technology, Inc. auf das Beste aus Wissenschaft, Technologie und Know-how ein, um die Welt zum Besseren zu verändern. Die Mission des Unternehmens besteht darin, eine Lösung zu entwickeln, um giftige Chemikalien für die Desinfektion und Reinigung in industriellen und privaten Anwendungen zu ersetzen und damit die Gesundheit und Sicherheit für alle zu revolutionieren. Weitere Informationen zu Enozo Technologies, Inc. finden Sie auf Enozo.com.

