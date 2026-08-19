GAR Aktie
WKN DE: A2JGMN / ISIN: CA3609291032
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19.08.2026 18:03:23
Eine "schmerzhafte" Revolution: "In Zukunft heißt es vielleicht: Roboter oder gar keine Pflege"
Die Videos von humanoiden Robotern aus China sind spektakulär, doch bis zur alltagstauglichen Maschine ist es noch ein weiter Weg. Robotik-Professor Alexander König von der TU München spricht mit ntv.de darüber, was heute schon funktioniert, was den Maschinen noch fehlt und warum er den großen Durchbruch nicht vor 2036 erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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