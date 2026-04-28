Bertelsmann Aktie
WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942
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28.04.2026 15:31:51
"Einer der größten Deals": Bertelsmann will Musik-Tochter BMG mit US-Konkurrent verschmelzen
Auf dem Musikmarkt gibt es große Bewegung: Die Bertelsmann-Tochter BMG soll mit dem US-Unternehmen Concord zusammengeführt werden. Auch für den geplanten Führungswechsel an der Konzernspitze spielt der Deal eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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