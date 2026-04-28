"Einer der größten Deals": Bertelsmann will Musik-Tochter BMG mit US-Konkurrent verschmelzen

Bertelsmann Aktie

Bertelsmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942

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28.04.2026 15:31:51

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