Eines der kleinsten und leichtesten in Japan: Infineon GaN-Lösungen ermöglichen neues Vehicle-to-Everything (V2X)-Ladesystem von OMRON Social Solutions

München und Tokio, 16. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT), gibt seine Partnerschaft mit OMRON Social Solutions Co. Ltd. bekannt, einem Pionierunternehmen im Bereich der Social-Systems-Technologie. Die Kombination der branchenführenden Galliumnitrid (GaN)-basierten Stromversorgungslösungen von Infineon mit der innovativen Schaltungstopologie und Steuerungstechnologie von OMRON ermöglicht eines der kleinsten und leichtesten Vehicle-to-Everything (V2X)-Ladesysteme von OMRON Social Solutions in Japan. Diese Partnerschaft kurbelt die Innovation hin zu Wide-Bandgap (WBG)-Materialien in Halbleiter-Technologien weiter an und trägt dazu bei, den Übergang zu erneuerbaren Energien und einem intelligenteren Stromnetz sowie die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und damit die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel