Einfuhren und Ausfuhren im August deutlich angestiegen

Der österreichische Außenhandel hat wertmäßig im August 2026 im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres immens zugenommen. Die Einfuhren kletterten um 11,2 Prozent auf 15,57 Mrd. Euro, was vor allem einem großen Zuwachs von Importen aus China zurückzuführen war, die für sich um ein Drittel anstiegen. Die Ausfuhren stiegen um 9,2 Prozent auf 14,29 Mrd. Euro, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Hier kamen die Impulse aus Deutschland und den USA.

Das Handelsbilanzdefizit fiel mit 1,28 Mrd. Euro geringer aus als im August 2025 mit 1,9 Mrd. Euro. Im Handel mit den EU-Partnerländern gab es im heurigen August einen Überschuss von gut 174,3 Mio. Euro (Exporte: 9,61 Mrd. Euro, Importe: 9,43 Mrd. Euro), während es mit Drittstaaten ein Minus von knapp 1,46 Mrd. Euro gab.

Betrachtet man die ersten acht Monate des Austro-Außenhandels, zeigt sich, dass die Ausfuhren und auch die Einfuhren im August den siebenten Monat in Folge wertmäßig zugenommen haben. Wie im August gab es insgesamt mit den EU-Partnern einen kleinen Außenhandelsüberschuss und mit Drittstaaten ein deutliches Defizit.

Aus der EU importierte Österreich von Jänner bis August 2026 Waren im Wert von 89,52 Mrd. Euro (+5,4 Prozent zum Vergleichszeitraum 2025). Der Export-Warenwert erreichte 90,24 Mrd. Euro (+6,8 Prozent). Während es in derselben Periode 2025 ein Defizit von 0,43 Mrd. Euro gab, wurde heuer ein Handelsbilanzaktivum mit der Europäischen Union von 0,72 Mrd. Euro erzielt, besagen die Zahlen der Statistik Austria.

Maschinen- und Fahrzeugimporte aus China heuer regelrecht explodiert

Der Außenhandel mit Drittstaaten zeigte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Zunahme bei den Importen (+8,4 Prozent auf 47,84 Mrd. Euro) und bei den Exporten (+4,7 Prozent auf 41,83 Mrd. Euro). Daraus ergab sich ein Handelsbilanzdefizit mit Drittstaaten von 6,01 Mrd. Euro.

Auch hier sind Geschäfte mit dem Einparteienstaat China hauptverantwortlich, das Defizit beläuft sich von Jänner bis August auf minus 10,28 Mrd. Euro. Vor allem bei Maschinen und Fahrzeugen waren die Importe aus China (+30,7 Prozent auf 7,78 Mrd. Euro) beinahe viermal so hoch wie die Exporte (+0,4 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro). Bei einem eben erst abgeschlossenen Staatsbesuch einer österreichischen Delegation in China betonten beide Seiten, ihre "freundschaftlich-strategische Partnerschaft" vertiefen zu wollen.

Den größten Handelsbilanzüberschuss mit einem Partnerland gab es in diesem Zeitraum mit den USA (Handelsbilanz: +3,43 Mrd. Euro), wobei der Überschuss gegenüber der Vorjahresperiode um 0,14 Mrd. Euro anstieg. Vor allem der Handel mit der Produktgruppe Maschinen und Fahrzeuge war dominant. Hier sanken die Importe um 10,2 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro, während die Exporte um 11,9 Prozent auf 4,77 Mrd. Euro zunahmen.

phs/bel