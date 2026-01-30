30.01.2026 08:12:38

Einfuhrpreise sinken erneut - Rückgang aber nicht so hoch wie erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Dezember weiter gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem noch stärkeren Minus von 2,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Einfuhrpreise um 0,1 Prozent zurück und damit moderater als von Analysten prognostiziert.

Der deutliche Rückgang der Einfuhrpreise im Jahresvergleich geht auf ein erneut starkes Minus bei den Kosten für importierte Energie zurück. Die Preise für importierte Energie fielen den Angaben zufolge um 20,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 4,6 Prozent zurück.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jha/stw

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
