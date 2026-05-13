Einhell Germany Aktie
WKN: 565493 / ISIN: DE0005654933
|Zahlenvorlage
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13.05.2026 11:39:00
Einhell-Aktie schwächelt: Werkzeughersteller wächst zum Jahresauftakt
Die Nachfrage nach solchen Geräten, die alle mit dem gleich Akku betrieben werden können, bleibe hoch, hieß es von dem jüngst in den SDAX aufgestiegenen Unternehmen am Mittwoch. Während die Geschäfte insgesamt in Europa deutlich wuchsen, fielen sie im Segment "Übersee und andere Länder". Einhell verweist hierbei auf das vorsichtigere Bestellverhalten eines Großkunden.
Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf knapp 311 Millionen Euro. wobei Effekte aus der Umrechnung von Währungen bremsten. Der Vorsteuergewinn legte mit Plus 0,7 Prozent nur leicht auf 28,8 Millionen Euro zu, was einer Rendite von 9,3 Prozent entspricht. Unter dem Strich blieben 20,2 Millionen Euro hängen, ein Tick mehr als vor einem Jahr.
Für 2026 rechnet Einhell weiterhin mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro bei einer Vorsteuerrendite von etwa 9 Prozent.
Die Einhell Germany vz.-Aktie zeigt sich via XETRA am Mittwoch 0,27 Prozent schwächer bei 72,70 Euro.
/mis/stk
LANDAU/ISAR (dpa-AFX)
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